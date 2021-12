Dmitry B. Zimin, famoso scienziato e filantropo, si è spento serenamente all'età di 88 anni dopo una battaglia contro il cancro

24 dicembre 2021 a

- MOSCA, 24 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Mercoledì 22 dicembre, il dott. Dmitry B. Zimin se ne è andato serenamente all'età di 88 anni dopo aver combattuto contro il cancro.

Il dott. Zimin è stato un noto scienziato, inventore, imprenditore e CEO russo. Stimato a livello internazionale come pioniere visionario, attraverso le sue attività filantropiche ha dedicato la sua vita e la sua ricchezza a sostegno della scienza e dell'istruzione, che considerava i pilastri fondamentali del progresso sociale.

Il dott. Zimin è stato uno dei principali progettisti del sistema radar di difesa antimissile di Mosca, e, in seguito, ha fondato VimpelCom, la prima azienda russa ad essere quotata alla Borsa di New York nel 1996 e diventata uno dei maggiori operatori di reti mobili a livello globale. Ha sostenuto gli scienziati, il loro lavoro e la loro ricerca creando la Fondazione Dynasty e successivamente la Fondazione Zimin e gli Istituti Zimin, che si trovano presso numerose università in tutto il mondo.

Gli è stato assegnato il Premio di Stato della Federazione russa per il suo contributo ai sistemi radar a scopo difensivo. È stato il primo e unico cittadino russo a ricevere la Carnegie Medal of Philanthropy per la sua opera di investimento in campo sociale.

Ha ricevuto il dottorato onorario presso l'università di Tel Aviv, in Israele. Gli è stato inoltre conferito il premio del Ministero russo della scienza e dell'istruzione "Per l'impegno nei confronti della scienza".

Il dott. Zimin ha istituito il prestigioso premio letterario Premya Prosvetitel (letteralmente il "Premio per colui che illumina"), che ogni anno premia i migliori autori di libri di divulgazione scientifica in lingua russa. Ha realizzato inoltre il progetto Dynasty Library per tradurre e pubblicare oltre 100 opere internazionali di divulgazione scientifica.

Il dott. Zimin ha sempre sostenuto il libero scambio di opinioni e di idee. Attraverso la sua filantropia, ha contribuito a diffondere la scienza, rendendola accessibile e coinvolgente per tutti i cittadini del mondo, con l'obiettivo di migliorare le condizioni dell'umanità attraverso l'innovazione nel mondo reale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716304/Dr_Dmitry_Zimin.jpg