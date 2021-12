Mattarella: il racconto del settennato/Adnkronos

26 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - L'Adnkronos trasmetterà oggi, a partire dalle 14, una serie di servizi, a cura di Sergio Amici, che raccontano il settennato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a pochi giorni dal tradizionale messaggio di fine anno e in vista della conclusione del mandato prevista per il prossimo 3 febbraio.

Ripercorrendo i molteplici interventi informali e formali del Capo dello Stato (messaggi di fine anno, vertici con i Capi di Stato stranieri, prolusioni presso istituzioni culturali italiane e straniere, incontri e cerimonie al Quirinale, iniziative istituzionali, discorsi in Assemblee parlamentari, dichiarazioni alla stampa ecc.), si è tentato di individuare alcuni temi che potessero offrire, naturalmente in maniera non esaustiva, un quadro dell'azione svolta dal Presidente Mattarella, un approfondimento sui significati delle scelte compiute nell'esercizio della più alta Magistratura repubblicana, un suo profilo politico e umano.