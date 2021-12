Mattarella: ‘uniti senza incertezza contro Covid e per ripartenza, viviamo tempo costruttori'** (8)

26 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - “La normalità che perseguiamo” quindi “non sarà il ritorno al mondo di prima”, quindi “la ripartenza, per essere efficace, deve vederci capaci di profondi cambiamenti: mutare i nostri stili di vita, dare allo sviluppo una forte qualità ambientale, fare della transizione digitale una leva per migliorare processi produttivi e, al tempo stesso, per migliorare la vita delle persone e delle comunità”.

Fondamentale è che “le ingenti risorse attualmente destinate all'Italia” dal Next Generation Eu, sottolinea Mattarella, vengano “utilizzate in modo attento e responsabile, nella consapevolezza che ci troviamo in una condizione senza precedenti e, verosimilmente, irripetibile. Si tratta di cogliere o di perdere un'opportunità straordinaria per l'Italia e per l'Europa”.

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza determinerà la concreta eredità che verrà consegnata alle nuove generazioni. Potremo raggiungere gli obiettivi sperati -che sono al tempo stesso economici, sociali, ambientali, civili, culturali– soltanto se sarà visibile, oltre le legittime differenze di idee e interessi, un impegno corale e una convergenza di fondo tra attori pubblici e privati, tra istituzioni, imprese, espressioni sociali. Un impegno ineludibile, correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza cui attingere ma come un'occasione di storico rilancio del sistema Italia”.