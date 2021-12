Mattarella: una sola legge rinviata a Camere, rilievi su sei testi, basta decreti legge eterogenei** (4)

26 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Tra le modifiche introdotte –la sottolineatura del Capo dello Stato nella lettera al presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere- ve ne sono alcune che -alla luce del disposto costituzionale e della giurisprudenza costituzionale- sollevano perplessità in quanto perseguono finalità di sostegno non riconducibili all'esigenza di contrastare l'epidemia e fronteggiare l'emergenza, pur intesa in senso ampio, ovvero appaiono del tutto estranee, per finalità e materia, all'oggetto del provvedimento”.

Di qui l'”invito al Parlamento e al Governo a riconsiderare le modalità di esercizio della decretazione d'urgenza, con l'intento di ovviare ai profili critici da tempo ampiamente evidenziati dalla Corte costituzionale, nonché nelle stesse sedi parlamentari, oltre che in dottrina, e che hanno ormai assunto dimensioni e prodotto effetti difficilmente sostenibili”. (di Sergio Amici)