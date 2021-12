Mattarella: 'Ue governi fenomeno migratorio o ne saremo travolti'** (3)

26 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Si dirigono verso l'Europa, vista non soltanto come luogo del benessere ma ancor di più come spazio di libertà, di tutela dei diritti, di pace. Dobbiamo difendere la sicurezza dell'Europa, ma non possiamo deturparla per renderla meno attraente”.

Per questo “dotarsi di una politica dell'immigrazione e dell'asilo all'altezza dei valori che sono alla base del progetto di integrazione europea costituisce un obiettivo primario per la stabilità e per la stessa coesione dell'Unione”. Sbagliano quindi i “molti Paesi frenati da preoccupazioni elettorali contingenti”. Così facendo “si finisce per affidare la gestione del fenomeno migratorio agli scafisti e ai trafficanti di esseri umani”.

Ma soprattutto si dimostra di avere una visione di corto respiro. Non è ignorando il fenomeno, ripete Mattarella “che lo si può contrastare o cancellare; va governato. Ma per governarlo occorre avere senso di responsabilità, sapere spiegare alle proprie pubbliche opinioni che cosa va fatto. Sapere, per esempio, spiegare che non tra un secolo ma tra 20, 25, 30 anni la differenza demografica tra Africa e Europa sarà tale da dar vita, se non si governa oggi con regole condivise, ad un fenomeno migratorio disordinato, scomposto che invaderà tutta l'Europa, non i Paesi rivieraschi e mediterranei, ma fino in Scandinavia”.