Mattarella: terremoti, Ponte Morandi, tempesta Vaia, momenti tragici Italia durante settennato** (3)

26 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Questioni riemerse anche dopo la tempesta Vaia, che nell'autunno del 2018 causò lo schianto al suolo di milioni di alberi, con la conseguente distruzione di decine di migliaia di ettari di foreste alpine di conifere nelle Dolomiti e nelle Prealpi venete. “Montagne che ho frequentato di continuo durante la mia ormai lunga vita”, ha raccontato il Presidente della Repubblica, investite da una calamità che ha dimostrato “all'opinione pubblica italiana che i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese e sulle condizioni di vita della nostra popolazione”.

“Tutto questo ci induce a riflettere che deve essere chiaro che il rapporto con la natura è fatto di rispetto degli equilibri dell'ecosistema, pur se l'umanità ha dimostrato una costante propensione a misurarsi quotidianamente con i limiti conosciuti. La civiltà montana ha saputo confrontarsi con questi limiti e svilupparsi per millenni, in una competizione quotidiana con condizioni di vita non facili, ma ben inserita in questi ambienti, senza stravolgerli. Dobbiamo sempre, nel nostro percorso verso il futuro, coltivare insieme innovazione e saggezza antica”.

“Il territorio del nostro Paese –ha quindi evidenziato Mattarella- è fragile e le conseguenze dell'abbandono dei territori, verificatosi sulle Alpi e sugli Appennini, vengono pagate, a caro prezzo, da queste zone ma anche dagli insediamenti urbani e produttivi in pianura. Occorre proseguire sulla strada di iniziative per la salvaguardia degli assetti idro-geologici. Queste iniziative sono state ampiamente delineate dal Parlamento in questi decenni ed è necessario un impegno condiviso delle istituzioni ai vari livelli per svilupparli e attuarli concretamente. La tutela ambientale e idro-geologica è amica delle persone, ne salvaguarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità, accompagnata, come deve essere, da un uso razionale e sostenibile delle risorse esistenti nell'area". (di Sergio Amici)