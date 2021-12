Covid Italia, 24.883 contagi e 81 morti: bollettino 26 dicembre

26 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 24.883 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 81 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 217.052 tamponi con un tasso positività all'11,5%. Sono stati 85 i ricoveri in terapia intensiva in 24 ore per un totale di 1.089 in Italia, mentre i ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 9.220.

CAMPANIA - Sono 1.594 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021, in Campania secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.675. In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 493 i pazienti con il Coronavirus nei reparti di degenza.

LAZIO - Sono 3.665 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021, nel Lazio secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 9 persone. A Roma ci sono stati 2.012 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.224 tamponi molecolari e 20.202 antigenici con un tasso di positività al 10%. I ricoverati sono 963, 16 in più da ieri, 134 le terapie intensive occupate, 5 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 875.

LOMBARDIA - Sono 4.581 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.260 persone. Al momento in Lombardia ci sono 119. 987 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 1807, Varese 630, Bergamo 441, Como 373 e Brescia 297.

VALLE D'AOSTA - Sono 29 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano altri morti. I positivi attuali sono 1246 di cui 1215 in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Il totale dei guariti è pari a 13.238 unità, +7 rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 343.629 mentre i casi finora testati sono 105.922. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 487.

VENETO - Sono 2.093 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I casi attualmente positivi nella regione sono 70639, i decessi da inizio pandemia salgono a 12282. Calano invece per il secondo giorno consecutivo i ricoveri in area medica, 1.178 (-10); in lieve diminuzione anche quelli in terapia intensiva, 172 (-2).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 246 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 222 nuovi casi, con una percentuale di positività del 12,5%. Mentre da 1.097 test rapidi antigenici realizzati, sono emersi 24 casi (2,19%).

Dei 5 decessi: una donna di 93 anni di Trieste (deceduta in Rsa), una donna di 92 anni di Monfalcone (morta in ospedale), un uomo di 90 anni di Pordenone (deceduto in ospedale), un uomo di 90 anni di Arta Terme (morto in ospedale) e un uomo di 71 anni di Mereto di Tomba (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 280. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

ABRUZZO - Sono 225 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 26 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 91 anni) sono stati individuati su 2.151 tamponi molecolari e 3.048 test.

Gli altri numeri: altri 58 guariti, 9.105 attualmente positivi (+167), 144 ricoverati in area medica (+10), 21 in terapia intensiva (+3), 8940 in isolamento domiciliare (+157). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (33), Chieti (5), Pescara (112), Teramo (73), in accertamento (2).

PUGLIA - Sono 883 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 13.128 tamponi, sono così distribuiti per provincia: Bari: 271; Bat: 18; Brindisi: 158; Foggia: 164; Lecce: 220; Taranto: 33; Residenti fuori regione: 14: Provincia in definizione: 5.

Sono 11.643 le persone attualmente positive, 171 le ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva. Dati complessivi: 293.546 casi totali, 5.416.748 tamponi eseguiti, 274.949 le persone guarite, 6.954 le persone decedute.

SICILIA - Sono 1.727 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 10 persone. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 263. Al momento i positivi sull'isola sono 28. 529. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Palermo a 341, Messina a 332, Catania a 287, Siracusa a 251 e Trapani a 192.

SARDEGNA - Sono 244 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nell'isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4956 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 128, 4 in meno di ieri. In isolamento a casa 5.169 persone, 230 in più di ieri.

TOSCANA - Sono 3.075 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, che sono stati confermati 2.919 con tampone molecolare e 156 da test rapido antigenico, fanno salire il totale dei contagi nella regione da inizio pandemia a 334.283.

I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 296.777 (88,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.073 tamponi molecolari e 3.543 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,7% è risultato positivo. Sono invece 6.880 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 44,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.990, +10,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 515 (34 in più rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 81,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.921 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021, in Emilia Romagna secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 21 morti nella Regione per un totale di 14.146 vittime nella Regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.384 tamponi molecolari con un tasso di positività al 19,3%. In isolamento domiciliare 53.528 persone. Da ieri sono guarite 905 persone.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pari a 107 come ieri, mentre sono 1.187 quelli negli altri reparti Covid, 45 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena (513) e Reggio Emilia (476); poi Rimini (310), Ravenna (276), e Parma (197); quindi Cesena (143), Piacenza (139) e Forlì (127); infine Ferrara (110) e il Circondario Imolese con 62 casi.

PIEMONTE - Sono 1.523 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.822 tamponi, di cui 6.630 antigenici, con un tasso di positività all'11,9%. Da ieri sono guarite 753 persone.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 995, 62 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 86, 6 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.839.