Covid: chiuso il Duomo di Firenze per i turisti, aperto per il culto

Firenze, 27 dic. - (Adnkronos) - Nella giornata odierna l'Opera di Santa Maria del Fiore informa che il Duomo di Firenze rimarrà chiuso ai turisti e aperto solo per il culto "a causa dell'estrema riduzione del personale connessa all'attuale situazione pandemica".

"Lo scenario è in continua evoluzione e al momento" l'Opera di Santa Maria del Fiore "non è in grado di garantire che la Cattedrale sarà aperta ai visitatori nei prossimi giorni. Sarà comunque sempre garantita l'apertura della Cattedrale per il culto".