Covid: Bernini, 'rivedere regole, niente quarantena per vaccinati'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "L'aumento esponenziale dei contagi, mentre crescono in modo lineare i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, conferma che la variante Omicron si diffonde più rapidamente ma sembra essere meno pericolosa". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

"Il problema da affrontare subito è la regola dei tamponi e delle quarantene, che va rivista se non vogliamo che a metà gennaio ci siano milioni di italiani chiusi in casa solo per aver intercettato un positivo. Sarebbe una sorta di lockdown surrettizio in grado di bloccare il Paese. Bisogna giocare d'anticipo, e se servono restrizioni, disponiamole solo per i no vax, visto che senza di loro l'Italia sarebbe ancora tutta in zona bianca”.