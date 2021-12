Scuola: studente Righi, 'ffp2? Noi studenti quello che capita, le usa chi se le può permettere'

27 dicembre 2021 a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Il Righi ha distribuito ffp2 a tutti i docenti mentre noi studenti indossiamo quello che capita: c'è chi usa la mascherina di stoffa, chi la chirurgica, chi le sottospecie in dotazione della scuola e chi, soprattutto nell'ultimo periodo con l'impennata dei contagi invece l'ffp2". Lo dice all'Adnkronos uno studente del liceo scientifico Righi, membro del collettivo Ludus, che afferma: "non abbiamo garanzie che i nostri compagni cambino la mascherina tutti i giorni. Dubito che chi la usa di stoffa la lava quotidianamente. Sicuramente ffp2 distribuite all'ingresso potrebbero salvaguardare tutti di più".

Lo studente ricorda che "in un primo momento a settembre il personale Ata distribuiva le 'specie di mascherine' in dotazione, ma poiché finivano nella spazzatura inutilizzate, adesso lo fa solo su richiesta o distribuendo pacchi da venti. Ma con l'impennata dei casi, soprattutto prima delle vacanze di Natale, tantissimi studenti hanno iniziato ad usare ffp2 per proteggersi di più. Non tutti però possono permettersi di farlo, anche se nella nostra realtà questa è una minoranza. Io credo che il Governo dovrebbe riflettere su questo e dotare tutte le scuole di questi dispositivi".