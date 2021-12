Covid: Fedriga, 'rivedere regole quarantena, con terza dose ridurla o toglierla'**

27 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Condivido la proposta di rivedere le regole della quarantena, riducendola o togliendola per i vaccinati, soprattutto per chi ha fatto già la terza dose. Dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria ma anche non fermare il Paese". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo a ‘Pomeriggio Cinque News' su Canale 5.

"Aspettiamo quanto ci dirà il Cts che sta discutendo su questo" ha aggiunto.