Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (6)

(Adnkronos) - Dubai. "Il calcio non può fermarsi, è linfa per almeno 12 settori merceologici diversi, per settori molto importanti del nostro Paese. Dobbiamo stare più attenti e mi piacerebbe confrontarmi con scienziati e specialisti che possano indicarci la strada per arrivare a delle condizioni ideali". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervistato da Sky Sport ai Globe Soccer Awards di Dubai. "Il 97-98% di atleti e staff tecnico sono ormai vaccinati, stiamo accelerando sulla terza dose. Dobbiamo forse valorizzare meglio l'idea di un super green pass a livello di gruppo e di spogliatoio, su questo ci stiamo ragionando", aggiunge il numero uno del calcio italiano.