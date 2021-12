Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (9)

27 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Lienz. "Lienz è una pista molto bella, che mi piace molto, dove due anni fa ero salita sul podio e sono molto contenta di poterci gareggiare nuovamente. Non ho ancora avuto modo di mettere i piedi in pista ma i tecnici hanno riferito di ottime condizioni". Lo dice Marta Bassino in vista del gigante in Austria e aggiunge: "il podio di Courchevel mi da ridato un po' di fiducia e di consapevolezza. Ho passato i due giorni di Natale in famiglia, per poi spostarmi a Dobbiaco dove oggi abbiamo fatto allenamento in condizioni ottimali: guardiamo avanti in vista di domani".