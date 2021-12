28 dicembre 2021 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Comincio ad essere favorevole all'obbligo vaccinale, andando avanti così non c'è alternativa. Il governo Draghi ha fatto per ora una strategia progressiva che ha funzionato, ora c'è una discussione sull'obbligo ma attenti a non creare una bomba sociale". Così Carlo Calenda a Omnibus su La7.