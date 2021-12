Ciclismo: Amy Pieters resta in coma farmacologico

28 dicembre 2021 a

Alicante, 28 dic. - (Adnkronos) - I medici dell'ospedale di Alicante hanno deciso di mantenere in coma artificiale per almeno altri tre giorni Amy Pieters, la trentenne ciclista olandese, campionessa del mondo di Madison, caduta in allenamento nei pressi di Calpe, trasportata d'urgenza al policlinico della città spagnola e operata per alleviare la pressione sul cervello. "I medici fanno sapere -si legge in una nota del team SD Worx, la squadra per cui corre la Pieters- che un prolungamento della sedazione artificiale in questa fase offre ulteriori possibilità di recupero".