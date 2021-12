Bollette: Fedeli-Collina (Pd), 'intervenire con urgenza a sostegno imprese e lavoro'

28 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Governo e Parlamento accolgano l'appello delle imprese ad alto consumo di energia a fare presto, intervenendo anche in sede europea, per scongiurare lo stop alla produzione a causa dell'incremento record di luce e gas". Così i senatori Pd Valeria Fedeli e Stefano Collina.

"Negli ultimi 12 mesi i costi hanno raggiunto livelli mai toccati prima e oggi la filiera delle imprese ad alta intensità energetica (acciaio, cemento, carta, ceramica), che costituiscono il nostro patrimonio manifatturiero, stanno trainando la ripresa post Covid e sono anche quelle più coinvolte nella transizione ecologica, sta valutando che per ridurre le perdite convenga fermare gli impianti piuttosto che continuare a produrre".

"Una situazione critica che rischia di avere effetti dirompenti nelle prossime settimane sull' export e sui posti di lavoro” “Il governo deve innanzitutto accelerare l'approvazione del piano energetico nazionale, agire per rilasciare le concessioni alle coltivazioni già presenti, con un confronto urgente con imprese e parti sociali, predisporre sostegni economici, intervenire in sede europea per discutere regole e paletti comuni a garanzia di tutti contro le speculazioni finanziarie e incentivare la produzione di energia pulita e sostenibile”.