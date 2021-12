Basket: Nba, i Celtics pagano l'assenza di Tatum e vanno ko contro i Timberwolves

28 dicembre 2021 a

a

a

Minneapolis, 28 dic. -(Adnkronos) - Sconfitta pesante per i Boston Celtics (16-18), che senza Jayson Tatum (entrato nel protocollo anti-Covid) vanno ko per 108-103 a Minneapolis contro Timberwolves (16-17) privi letteralmente di tutti i titolari. Minnesota interrompe una striscia di due sconfitte in fila grazie ai 29 punti di Jaylen Nowell e i 20+11 di Nathan Knight, trovando 11 punti dal redivivo Greg Monroe appena messo sotto contratto. Ai Celtics non servono i 26 di Jaylen Brown e i 22 di Payton Pritchard.