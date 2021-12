28 dicembre 2021 a

a

a

Lisbona, 28 dic. - (Adnkronos) - La situazione in casa Benfica è sempre più rovente. Manca solo l'annuncio ufficiale per l'esonero del tecnico Jorge Jesus. Contro il Porto, big match in programma giovedì sera, in panchina ci sarà il tecnico della squadra B, Nelson Verissimo. Intanto, come riporta Record, l'allenamento di questa mattina è stato annullato: i giocatori stanno lasciando il centro sportivo.