Quirinale: Fontana, 'allarme Omicron su voto Colle? Garantiremo piena funzionalità ' (2)

(Adnkronos) - Onorevole Fontana, come collegio dei Questori avete già una riunione in programma sulle misure da adottare per l'elezione del presidente della Repubblica? "Noi facciamo il punto ogni settimana, siamo in pratica in seduta permanente. Ci vediamo ogni giovedì per esaminare la situazione settimana per settimana. Per la preparazione dell'assemblea delle Camere riunite ci coordineremo, come da regolamento, con i colleghi del Senato".

Molti già dicono che sarà impossibile garantire due votazioni al giorno tra ingressi scaglionati e sanificazioni, è così? "E' ancora prematuro dirlo. Ripeto dipende dalla situazione delle prossime settimane. E' presto per fare ipotesi".

E' confermata l'apertura del Transatlantico o visto il rischio contagio la decisione potrebbe essere rivista? "Il Transatlantico resta aperto in questa situazione di zona bianca, procediamo come abbiamo fatto fin qui se non applicando il green pass alla ristorazione e ai bar".