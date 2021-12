Calcio: Chiesa, 'ho rinunciato alle ferie per tornare subito al top'

28 dicembre 2021 a

Torino, 28 dic. - (Adnkronos) - "Mi sto allenando alla Continassa. Devo recuperare dall'infortunio e ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022". Così l'attaccante della Juventus Federico Chiesa nel corso di un'intervista a 'Repubblica'. "Sto pensando solo al ritorno in campo e alla prossima partita con il Napoli -aggiunge l'ex giocatore della Fiorentina-. Voglio vincere con la Juve e riportarla in alto. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l'Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere".

L'obiettivo principale è rientrare tra le prime quattro, anche perché l'Inter al momento viaggia a un ritmo troppo alto. "Stanno facendo qualcosa di grandissimo, stanno bene e hanno continuità – prosegue Chiesa- Noi dobbiamo stare lì e aspettare passi falsi di chi ci sta davanti. Ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, come ha detto giustamente Allegri. Io torno il 30 con la squadra, ho avuto la sfortuna di farmi male, ma ora dobbiamo fare un grande 2022. Perché l'idea della Juve è sempre di vincere ogni partita. Finora è mancata continuità, ma penso sia dovuto a due anni in cui son venuti allenatori diversi, con idee differenti. Ora però stiamo tutti remando dalla stessa parte, e pensiamo partita dopo partita. È l'unico modo”.