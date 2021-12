Almaviva, vince il premio Aws Public Sector Partner of the Year Italia 2021

28 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Almaviva ha vinto il premio Aws Public Sector Partner of the Year riconosciuto al partner che ha saputo meglio utilizzare i servizi Aws-Amazon Web Services continuando ad espandersi e a crescere con Aws nel settore Public Sector nel corso del 2020. Il colosso italiano dell'innovazione digitale e dell'Ict sottolinea che l'Aws Partner Award viene assegnato ai partner italiani che svolgono un ruolo chiave nell'aiutare i clienti a guidare l'innovazione e a creare soluzioni sul cloud Aws. Gli Aws Partner Awards, annunciati durante l'annuale Aws Partner Summit, sono assegnati ai partner i cui modelli di business hanno abbracciato la specializzazione e la collaborazione con Aws nell'ultimo anno e che operano attraverso modalità che continuano ad evolversi e prosperare sul cloud Aws grazie al lavoro costante con i clienti.

"Abbiamo costruito una collaborazione consolidata con Aws, sviluppando le competenze sul Aws Cloud e abbinandola alla nostra radicata esperienza di digital partner della Pubblica Amministrazione" afferma Antonio Amati, direttore generale Divisione It di Almaviva. Amati sottolinea che "Almaviva affianca la Pa da decenni con successo per portare competenze uniche e soluzioni innovative ai propri clienti e promuovere la digitalizzazione del Paese".

The Aws Partner Network (Apn), è un programma globale, focalizzato nell'aiutare decine di migliaia di partner che si avvalgono di Amazon Web Services nel creare soluzioni e servizi per i clienti. Aws aiuta i partner a creare, commercializzare e vendere le proprie offerte Aws fornendo un prezioso supporto commerciale, tecnico e di marketing. "I partner Aws aggiungono valore ai clienti all'interno di gamma di settori in tutto il mondo e sono fondamentali per il loro successo. Siamo lieti di conferire questo riconoscimento ai partner attraverso gli Apn Partner Awards Emea 2021. Sono entusiasta di continuare a lavorare insieme ai nostri partner per creare un grande 2022" ha affermato Antonio Alonso Lopez, Emea Director Partner Success di Aws.