Covid: Scaramelli (Iv), 'Lockdown per chi non è vaccinato'

Firenze, 28 dic. - (Adnkronos) - "Lockdown per chi non è vaccinato, terza dose anche senza prenotazione, nessuna quarantena per chi è vaccinato se ha avuto un contatto con un positivo. Solo adeguando le regole che ci siamo dati al momento che stiamo attraversando possiamo salvaguardare la scuola in presenza e le attività economiche". A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Toscana, che chiede nuove misure da adottare velocemente per "invertire i dati di una situazione che rischia di far pagare a tutti le conseguenze delle scelte di pochi".