Quirinale: Borghi (Pd), 'finchè Berlusconi in campo discussione congelata'** (2)

(Adnkronos) - Onorevole Borghi, quale è il quadro politico a cui si riferisce? "L'attuale maggioranza di governo. Anche per quello che sta accadendo in queste ore che ha conseguenze sul piano sociale, economico e sanitario".

"Le ragioni che hanno portato alla nascita del governo Draghi sono ancora tutte sul tavolo e quindi giustificano anche il fatto che questa maggioranza vada avanti fino al 2023 per due ragioni: una sanitaria nella lotta per uscire dall'emergenza Covid e una legata all'applicazione del Pnrr e quindi alla lotta per uscire dall'emergenza. A questo quadro politico non si possono sovrapporre iniziative spurie o unilaterali...".

Come l'ipotesi Berlusconi... "Sta congelando la discussione. La maggioranza di governo deve definire il quadro politico, questo non è avvenuto e per questo dico che siamo ancora al calcio d'agosto e tutti i gol che si fanno in queste ore hanno un peso relativo...". Anche quella di Giuseppe Conte su una donna al Quirinale è stata un'iniziativa unilaterale? Ma non avevate siglato un patto di consultazione? "Quello che fa Conte va chiesto a lui".