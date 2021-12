Sci: Paris trionfa a Bormio, l'Italia tocca quota 191 vittorie nella Coppa del Mondo maschile

28 dicembre 2021 a

Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - Il trionfo numero 20 della carriera nella 'sua' discesa di Bormio consente a Dominik Paris di consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori all-time maschili in Coppa del mondo e all'Italia di salire a quota 191 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata).

Ecco la graduatoria dei vincitori italiani in Coppa del Mondo: 50 Alberto Tomba (35 SL, 15 GS); 24 Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P); 20 Dominik Paris (16 DH, 4 SG); 13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG); 12 Piero Gros (7 GS, 5 SL); 11 Giorgio Rocca (11 SL); 7 Massimiliano Blardone (7 GS); 6 Christof Innerhofer (4 DH, 1 SC, 1 SG); 5 Herbert Plank (5 DH).