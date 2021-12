Covid: Bellucci (Fdi), 'intervenire su prezzo mascherine Ffp2'

28 dicembre 2021 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "La decisione di imporre l'obbligo di indossare mascherine Ffp2, a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, è una scelta che conferma quello che Fratelli d'Italia dice da tempo sul rischio contagi a bordo di autobus e metro. La scelta del Governo, arrivata all'ultimo minuto, ha messo in grande difficoltà milioni di italiani che stanno trovando problemi nel reperire questo tipo di mascherina. Dispositivi resi improvvisamente indispensabili e che -rispetto alla mascherina chirurgica- hanno un costo quasi doppio. Per questo chiediamo che il Governo intervenga sul costo di mercato delle Ffp2, la prevenzione sanitaria non può diventare un costo ulteriore per i cittadini già martoriati da un'inflazione galoppante". Lo afferma Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo Fratelli d'Italia in commissione Affari sociali.