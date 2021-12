Scuola: Anelli (Fnomceo), 'obbligo tamponi a esenti da vaccino? Capisco ragioni presidi' (2)

28 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Il virus si diffonde in tutte le comunità. In fase emergenziale non sarebbe sbagliato superare la previsione costituzionale di tutela degli interessi individuali e prevedere lo screening obbligatorio degli esenti di tutti i gruppi, nel rispetto delle norme di tutela collettiva poiché il ragionamento è analogo a quello che giustifica l'obbligo vaccinale", ribadisce il presidente Fnomceo.

Possibile l'estensione a tutti gli esenti di tutte le categorie? "Si potrebbe rimandare al medico competente la richiesta del tampone o meno per gli esenti - risponde - In una strada auspicabile che, attraverso l'elaborazione di un documento di valutazione del rischio anche biologico, non aprirebbe all'obbligo tout court ma contestualizzato all'esigenza del momento, come potrebbe essere lo scoppio di un cluster. In quel caso il medico potrebbe fissare l'obbligo di tampone agli esenti ad esempio limitatamente ad un periodo circoscritto. E poiché in tutte le attività produttive e lavorative c'è bisogno sempre di un medico competente, questo approccio potrebbe valere per qualsiasi tipo di categoria".

(di Roberta Lanzara)