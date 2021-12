Partiti: Rotondi, 'domani ufficio presidenza 'Verde è popolare', congresso dopo Capo Stato'

28 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - L'ufficio di presidenza di ‘Verde è popolare', l'associazione nata per unire cattolici e ambientalisti, è convocato per domani alle 10. Formalmente è l'insediamento dei presidenti delle commissioni sulle quattro aree tematiche, in vista del congresso costituente. In realtà il movimento si prepara a convocare il congresso subito dopo l'elezione del Capo dello Stato.

‘'Siamo un movimento nuovo e la nostra collocazione politica -spiega il presidente Gianfranco Rotondi- non è scontata. A presiederlo è un deputato di centrodestra, portavoce è una figura storica della sinistra. È bene che il lancio del movimento non coincida coi giorni concitati delle votazioni per il Quirinale. Proporrò una data più consona e ringrazio gli amici che hanno compreso la mia posizione: voglio lavorare sulla candidatura di Berlusconi, dedicare tutte le energie a questo obiettivo. E non voglio che un movimento plurale e composito riceva un nocumento da uno schiacciamento sul centrodestra che peraltro non è la prospettiva a cui si lavora''.