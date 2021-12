Covid: Confartigianato Varese, 'obbligo vaccinale o sistema non reggerà' (2)

29 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Dobbiamo salvaguardare il più possibile la salute e il sistema sanitario e, lo ripeto, proteggere il tessuto produttivo, evitando il rischio di chiusure determinate dall'assenza di personale causa contagio o quarantena" è il ragionamento di Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese.

"In questo momento molte nostre aziende stanno faticosamente recuperando quanto perso negli ultimi due anni e dal mercato, in generale, arrivano forti richieste: non evaderle significa uscire dalla catena di fornitura, accumulare nuove pesanti perdite e rimanere esclusi dai mercati che contano e che macinano fatturati", spiega. "Auspichiamo scelte coraggiose, non è il momento della timidezza: i numeri ci impongono unità, compattezza, decisioni importanti e rispetto per tutti i soggetti che compongono il tessuto sociale del nostro Paese" conclude Galli.