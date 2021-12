Centro: Rotondi, ''Verde è popolare' in campo ma solo in serie A, nessun partitello'

29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "L'ufficio di presidenza di ‘Verde è popolare', l'associazione nata per unire cattolici e ambientalisti, è convocato per oggi 29 dicembre alle 10. E' l'insediamento dei presidenti delle commissioni sulle quattro aree tematiche,in vista del congresso costituente". Lo rende noto Gianfranco Rotondi.

"Siamo un movimento nuovo, e la nostra collocazione politica non è scontata...Saremo in campo solo se otterremo l'iscrizione al campionato di serie A, non daremo vita a partitelli salva-seggio'', aggiunge il presidente di ‘Verde è popolare'.