Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Grande preoccupazione per la cancellazione di numerosi #treni a causa del personale in quarantena. Bisogna cambiare le regole: basta quarantene per i contatti con i positivi se si è vaccinati, come @ItaliaViva chiede da giorni. Non possiamo bloccare il Paese e le infrastrutture". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, di Iv.