(Milano 29 dicembre 2021) - Riflessioni sull'esperienza delle transizioni di vita nell'età adulta all'interno del più ampio e drammatico contesto dell'emergenza sanitaria

Giovedì 13 gennaio alle ore 9, nell'Aula Martini dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, si terrà il convegno “OPPURE. Polisemia di una pandemia” organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. Obiettivo dell'iniziativa è riflettere sulla faticosa esperienza delle transizioni di vita nell'età adulta all'interno di una transizione più ampia, complessa e drammatica come quella rappresentata dalla pandemia. In particolare verranno affrontati aspetti quali la situazione di quanti, detenuti e operatori, hanno vissuto e stanno vivendo questo momento nell'istituzione carceraria; la condizione delle persone anziane destinatarie di interventi di supporto e cura; l'emergenza didattica conseguente alla prolungata sospensione delle attività scolastiche in presenza.

Dopo i saluti istituzionali della rettrice Giovanna Iannantuoni e della direttrice del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” Cristina Palmieri, introdotti da Micaela Castiglioni interverranno Roberto Melloni e Laura Caruso; Grazia Zuffa; Sara Gandini; Barbara Mapelli, Laura Caruso, Monica Romano e Raffaele Bellandi. In programma anche una performance teatrale sulle transizioni di genere a cura della Compagnia Teatro Officina con il coordinamento della ricerca testuale di Daniela Airoldi Bianchi e la regia di Enzo Biscardi.

Nel corso della sessione pomeridiana del convegno interverranno Roberto Bezzi e Susanna Ronconi; Laura Caruso, Barbara Mapelli e Raffaele Bellandi; Micaela Castiglioni e Grazia Zuffa; Raffaele Mantegazza, Cinzia Trimboli e gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Il convegno si inserisce all'interno delle attività del Gruppo di Ricerca Interuniversitario NUSA – Nuove Soggettività Adulte

Per informazioni e iscrizioni inviare una email a [email protected] indicando nome, cognome, professione/ente di appartenenza.