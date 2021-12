Capodanno: arcivescovo Delpini chiude 2021 al Trivulzio

29 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - L'arcivescovo di Milano, monsignore Mario Delpini, chiude il 2021 al Pio Albergo Trivulzio. Venerdì 31 dicembre, alle 15.30, l'arcivescovo si recherà per una breve visita al centro vaccinale del Pio Albergo Trivulzio (Via Trivulzio 15), per poi celebrare alle ore 16, nella cappella dello stesso istituto, un momento di preghiera concluso dal tradizionale canto del Te Deum.

Alle 18.30 presiederà poi la messa, anche in questo caso conclusa dal Te Deum, nella chiesa di Santa Maria della Scala in San Fedele (piazza San Fedele 4). L'1 gennaio, Giornata mondiale della Pace, l'arcivescovo realizzerà una preghiera itinerante presso alcuni monasteri femminili della città: alle 8.15 al monastero delle Carmelitane Scalze (via Colonna, 30), alle 9.15 al monastero delle Benedettine della Adorazione Perpetua (via Bellotti, 10), alle 12 nel monastero delle Agostiniane (via Ponzio, 46), alle 15 al monastero delle Clarisse (piazza Piccoli Martiri, 3). In questi luoghi "sosterà per un breve momento di preghiera per la pace insieme alle religiose e ai fedeli che vorranno essere presenti".

Alla 10.15, nell'abbazia dei santi Pietro e Paolo in Viboldone (via dell'Abbazia, 6), a San Giuliano Milanese, monsignor Delpini presiederà invece la celebrazione eucaristica.