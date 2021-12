Acque Minerali d'Italia: tribunale Milano, ok definitivo al concordato

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il tribunale di Milano ha emesso il parere positivo all'omologa per il concordato di Acque Minerali d'Italia. Dopo il voto positivo, a larga maggioranza, raggiunto lo scorso 26 settembre da parte dell'adunanza dei creditori, che avevano dato il via libera all'operazione, arriva anche l'ultima decisione "definitiva" del tribunale al percorso iniziato nel luglio 2019. E' quanto si legge in una nota.

Il gruppo ha conservato lungo tutto il periodo della procedura l'operatività nei diversi siti di produzione che ha in tutta Italia, dove controlla 27 fonti e 8 stabilimenti in cui lavorano oltre 300 dipendenti.

La proposta del gruppo, che vede tra i suoi marchi anche Norda, Gaudianello e Sangemini, è stata sostenuta dal fondo italiano 'Clessidra Restructuring Fund' e quello americano 'Magnetar' che, tramite un intervento finanziario di oltre 50 milioni di euro, "ne supporteranno il percorso di rilancio e sviluppo come nuovi azionisti insieme all'attuale proprietà".