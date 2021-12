Covid: Teatro alla Scala, cancellate date del balletto 'La bayadère'

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - A seguito dei nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi, la direzione del Teatro alla Scala "è costretta a cancellare le rappresentazioni del balletto La bayadère previste per il 30 e 31 dicembre e per il 5, 7, 8, 12 e 13 gennaio" a Milano. La direzione del Teatro è al lavoro per individuare nuove date. "Nei prossimi giorni tutti gli spettatori riceveranno un email con le istruzioni per l'eventuale recupero in altra data o il rimborso dei biglietti". La recita odierna di Macbeth è confermata, come i restanti appuntamenti in calendario.