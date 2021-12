29 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - E' fuori pericolo la 43enne di origine brasiliana rimasta ferita nell'esplosione avvenuta la mattina di Natale in un palazzo di via Crespi a Milano. La donna, addetta alle pulizie, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul luogo dell'esplosione i vigili del fuoco avevano recuperato due taniche di benzina, la donna è sospettata dell'episodio su cui indaga la procura.