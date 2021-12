Covid: Lupi, 'niente quarantena per chi ha terza dose e prezzi mascherine calmierati'

29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Niente quarantena per chi ha la terza dose di vaccino e calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2. Sono i primi interventi da fare per continure a contrastare il diffondersi del covid senza bloccare il Paese, con il supporto dei dati e degli studi scientifici". Lo chiede Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia'.

"Il grande senso di responsabilità degli italiani e l'efficienza della campagna organizzata dal generale Figliuolo -aggiunge- ci hanno permesso di reggere l'urto di questa nuova ondata e, proprio per non vanificare questi sforzi, non si può consentire ad una minoranza no-vax di limitare la libertà di tutti, mettere a rischio la salute e rallentare la ripresa: si adottino misure restrittive nei confronti di chi, ancora oggi, ha deciso di non vaccinarsi”.