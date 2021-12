Milano: incendio in appartamento per luci di Natale, donna fuori pericolo

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - E' fuori pericolo la donna di 64 anni ricoverata all'ospedale Niguarda per le gravi ustioni riportate nell'incendio scoppiato nel suo appartamento in viale Piceno a Milano lo scorso 26 dicembre. Poco prima della mezzanotte, le fiamme erano divampate nell'appartamento al terzo piano dello stabile, a causa delle luminarie dell'albero di Natale che erano cadute sul divano, provocando l'incendio. La donna era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale per le ustioni subite.