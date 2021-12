Quirinale: Mastella, 'Parlamento decida come far votare grandi elettori assenti per Covid'

29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Io credo che per evitare che l'elezione del Capo dello Stato subisca un'alterazione sostanziale, occorre che il parlamento, in fretta, decida come far votare quei grandi elettori che, a ragione del Covid, non potranno essere fisicamente in Aula". Lo dice Clemente Mastella, segretario nazionale di 'noi Di Centro'.

"Sarebbe un segno di intelligenza democratica, soprattutto se il nuovo Presidente dovesse essere eletto a maggioranza assoluta. Poiché le stime prevedono un 10% di grandi elettori assenti giustificati per il contagio, la misura costituzionale da applicare solo nei casi di emergenze, dovrebbe essere varata senza ipocrisia nello spazio di due settimane”, aggiunge Mastella.