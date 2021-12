Meteo: Lombardia, alta pressione in arrivo, atteso sole e clima mite

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Da domani a Capodanno l'alta pressione raggiungerà la sua fase di massima espansione sul Mediterraneo occidentale e sull'Italia, garantendo giornate stabili sulla Lombardia, soleggiate e miti in montagna, con nubi basse e nebbie diffuse sulla pianura. Dal 2 gennaio il ritiro verso sud dell'anticiclone potrebbe determinare una ripresa del flusso occidentale atlantico, con nuvolosità in transito ma scarse precipitazioni, temperature in calo in montagna e venti in rinforzo. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani cielo nuvoloso sulle Alpi, poco nuvoloso sui restanti rilievi, nubi basse anche persistenti sulla pianura specie in prossimità del corso del Po. Precipitazioni residue lungo le creste alpine confinali nelle prime ore, poi assenti, a carattere nevoso solamente in alta quota. Temperature in pianura minime stazionarie, comprese tra 0 e 4 gradi, massime in lieve calo e comprese tra 5 e 10 gradi. Nebbie in pianura specie sui settori della bassa pianura orientale, in parziale sollevamento tra le ore centrali ed il pomeriggio.

Venerdì 31 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, qualche nuvola in più sull'Appennino pavese; nubi basse persistenti sulla pianura. Precipitazioni assenti. Temperature in pianura minime stazionarie e intorno a 2 gradi, massime in lieve diminuzione e intorno a 7 gradi. Venti: in pianura deboli di direzione variabile o assenti, in montagna deboli o moderati da nordovest. Nebbie diffuse su tutta la pianura, in parziale sollevamento nelle ore centrali del giorno.