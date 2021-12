Milano: usa spray urticante in un ristorante, arrestato

29 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Un 43enne di origine cinese è stato arrestato la scorsa notte a Milano per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, entrato in un ristorante in via Farini, gestito da connazionale, ha spruzzato dello spray urticante al peperoncini contro i presenti. I poliziotti, chiamati dal proprietario, hanno tentato di immobilizzarlo, ma il 43enne ha prima fatto resistenza contro gli agenti, poi ha danneggiato l'auto della polizia con calci e pugni. I clienti, che hanno accusato fastidio alle vie respiratorie, non hanno avuto bisogno di cure mediche.