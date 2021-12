Alta formazione per diventare un consulente di mobilità: al via il corso di Auto No Problem Academy

29 dicembre 2021 a

(Firenze 29 dicembre 2021) - Firenze, 29/12/2021 - Una formula di mobilità che sta prendendo sempre più interesse in Italia negli ultimi anni è quella del noleggio auto a lungo termine, soluzione che sta guadagnando sempre più la fiducia di aziende e privati a discapito della classica proprietà di un veicolo. Per molti italiani è cambiato l'approccio verso la propria mobilità: è sempre più comune vedere la gestione di un'automobile come servizio che come un bene, perché acquistare un'auto implica molte altre spese accessorie e scadenze di pagamenti a cui stare dietro.

Il noleggio a lungo termine vuol dire affidarsi alla comodità di lasciare che sia la società di noleggio ad occuparsi di tutti i pagamenti correlati all'acquisto della vettura e di tutte le spese relative alle manutenzioni e alle spese assicurative. L'unico impegno del cliente sarà quello di pagare il canone di locazione mensile, dopo aver stipulato il contratto di noleggio con la società locatrice. Inoltre oggi la gamma di motorizzazioni disponibili (mild hybrid, plug-in hybrid, full hybrid e full electric) necessitano un'analisi precisa per capire quale soluzione fa al caso di ogni driver in base all'utilizzo che fa del veicolo, analisi che può fare solo un esperto di settore.

Auto No Problem Academy: le competenze sono il futuro

Questo è ciò che ha spinto Auto No Problem ad impiegare le proprie energie per mettere al servizio delle aziende un progetto che punti all'innovazione. La società specializzata nel noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali, che opera nel campo dell'automotive da 15 anni, ha scelto di avviare nei primi mesi del 2022 il progetto Auto No Problem Academy , con la collaborazione di AMINA, Associazione Mediatori Italiani Noleggio Auto. L'obiettivo è quello di formare dei professionisti che siano in grado di diventare consulenti di mobilità certificati (con il rilascio di un attestato), basando le loro competenze sull'innovazione, la professionalità e la tecnologia.

Il Mobility Consultant diventerà un professionista nella gestione delle flotte aziendali e nel noleggio a lungo termine, seguendo un percorso di alta formazione tenuto dai migliori operatori del settore della mobilità, che gli consentirà di affinare le competenze tecniche e digitali. Perché il mondo della mobilità aziendale necessita di avere un team di giovani che siano finance oriented, digital oriented e e-mobility oriented.

L'offerta formativa prevede un programma di formazione di 100 ore, 66 delle quali si svolgeranno in presenza presso la sede aziendale di Vinci, in provincia di Firenze, mentre le restanti 34 ore si terranno online. Le iscrizioni ad Auto No Problem Academy si apriranno a gennaio e i partecipanti verranno selezionati dopo essersi sottoposti a dei colloqui conoscitivi.

Così dichiara Tommaso De Bortoli, co-fondatore e amministratore di Auto No Problem: “L'accesso all'Academy sarà molto selettivo. Ci aspettiamo un buon numero di richieste e un grande interesse, ma non vogliamo fare classi numerose, vogliamo lavorare con piccole masterclass, composte dalle persone giuste nelle quali intravediamo i requisiti per poter lavorare con noi. Cerchiamo persone molto giovani perché sono tendenzialmente più interessate ad arricchire il proprio bagaglio culturale e che al momento non hanno competenza nel settore automotive e della mobilità green”.

Questo è il calendario degli argomenti che verranno trattati durante i corsi:

• Vendita, gestione e fidelizzazione del cliente;

• CRM e Sales Prospecting;

• Car policy, car list e TCO;

• Mobilità elettrica;

• Fiscalità nelle flotte;

• Furgoni e veicoli commerciali allestiti;

• Social selling;

• Time Management.

La mobilità elettrica è il fulcro di questi corsi, perché il futuro dell'automotive punta sempre di più verso una transazione digitale ed ecologica, che sarà totale nel giro di pochi anni.

Contatti: https://www.auto-noproblem.com/

Auto No Problem Academy: https://www.auto-noproblem.com/landing-page-academy.php

Telefono: +39 0571 924171

e-mail: [email protected]