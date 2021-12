Football: Nfl in lutto per la morte di John Madden

29 dicembre 2021 a

New York, 29 dic. - (Adnkronos) - Lutto nel mondo del football americano. Si è spento all'età di 85 anni John Madden. Una figura leggendaria della Nfl: oltre a vincere un Super Bowl da allenatore (quello del 1977 con gli Oakland Raiders), è stato per anni telecronista per le più importanti tv statunitensi, una vera e propria seconda carriera durata dal 1979 al 2009 quando chiuse la sua esperienza televisiva con il Super Bowl. Con la sua voce caratteristica e la sua personalità, è subito diventato un punto fermo delle trasmissioni sulla Nfl e un presentatore molto amato. Una popolarità che è crescita ancora di più quando l'ex allenatore è diventato la voce della serie di videogiochi di successo “Madden Nfl”.