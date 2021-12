Marradi: Ortofrutticola del Mugello si sposta a Bergamo, il sindaco, 'E' una pugnalata'

29 dicembre 2021 a

Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - "Purtroppo torno a scrivere per una comunicazione davvero terribile e totalmente inaspettata. Ci hanno informato della volontà della nuova proprietà dell'Ortofrutticola del Mugello di chiudere lo stabilimento di Marradi per spostare tutto a Bergamo. Questa è una pugnalata al cuore del nostro paese, capitale del Marrone, e della nostra comunità". La denuncia della nuova delocalizzazione di un'impresa, Ortofrutticola del Mugello, arriva dal sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, con un post su Facebook.

"La fabbrica dei marroni, come la chiamiamo noi, è la fabbrica di Marradi, un punto di riferimento e un volano per tutto il territorio e faremo di tutto perchè questo non accada. Abbiamo tutti un familiare, un amico, che ci lavora - scrive il sindaco - È un presidio fondamentale per garantire la vita della nostra piccola comunità. Domani,insieme ai sindacati, parteciperemo all'assemblea dei lavoratori e stiamo informando tutte le istituzioni di ogni ordine e grado. Metteremo in campo tutte le forze che abbiamo per scongiurare questo durissimo colpo, all'economia del nostro paese, certo, ma prima ancora a tutta la nostra comuntà. Mai avremmo pensato di dover combattere questa battaglia. Marradi nei momenti più difficili ha sempre dimostrato di essere unita e mai come questa volta c'è bisogno di tutti".

"Oggi ci raccogliamo attorno ai lavoratori e alle loro famiglie. Uniamoci tutti per cercare e trovare soluzioni, per garantire un futuro alla nostra fabbrica, qui dove ha le sue radici. Ringrazio tutte le forze istituzionali, sociali e politiche che stanno facendo quadrato. Insieme combatteremo questa battaglia per il futuro del nostro territorio", conclude il sindaco.