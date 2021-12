29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il governo Draghi rende obbligatorie FFP2 per moltissime attività, ma non fa nulla per calmierarne il prezzo. Non sembra inoltre garantirne la gratuità per tutto il personale scolastico e nemmeno nuove scorte per impedire che si esauriscano. Un grave errore". Così Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana su Fb.