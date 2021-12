Calcio: Spezia, positivi al Covid Kovalenko e un componente staff tecnico

29 dicembre 2021 a

La Spezia, 29 dic. - (Adnkronos) - Due positivi al Covid nel gruppo squadra dello Spezia, uno è il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko. Lo rende noto il club ligure con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "Lo Spezia Calcio comunica che, i tamponi effettuati dai tesserati del Club in previsione del rientro in gruppo dalla sosta natalizia, hanno evidenziato la positività del calciatore Victor Kovalenko e di un membro dello staff tecnico. Il Club, in accordo con l'ASL spezzina, ha così deciso di annullare la seduta odierna e far effettuare a tutto il gruppo squadra un ciclo di tamponi, in modo da avere una situazione chiara e il più sicura possibile in occasione della ripresa dei lavori, inizialmente prevista per oggi, e posticipata a domani".