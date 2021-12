Bollette: Crippa, 'archiviare austerity ed energie fossili' (2)

29 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Durante questa fase che abbiamo definito di ‘pandemia energetica', c'è chi ha ottenuto profitti stellari ed è giusto -prosegue Crippa- che si trovi una soluzione affinché questo soggetti, come ribadito anche dal premier Mario Draghi, diano il loro contributo in questa fase dì emergenza energetica. Dobbiamo fare in fretta, altrimenti rischiamo di assistere al blocco delle attività di molte imprese, con conseguenti ricadute negative sull'occupazione e sul sistema Paese”.

“Alle azioni che può e deve mettere in campo l'Italia, vanno poi aggiunti gli interventi necessari in sede europea. Questa crisi si argina solo se l'Unione europea saprà mettere in campo interventi volti a ridisegnare il mercato elettrico anche a favore dì una minore dipendenza dei prezzi dell'elettricità da quelli del gas. Dobbiamo aumentare e accelerare gli investimenti su rinnovabili ed efficienza energetica, anche ricorrendo allo scorporo degli investimenti sostenibili dal calcolo del deficit. Dobbiamo uscire da questa emergenza e attuare la transizione ecologica: per farlo -conclude Crippa- bisogna archiviare tanto l'austerity quanto le energie fossili”.