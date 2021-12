Sci: Roda (Fisi), 'tutte le discipline hanno lavorato al meglio per i Giochi di Pechino'

29 dicembre 2021 a

Bormio, 29 dic. - (Adnkronos) - “Questa è una stagione da gestire con molta attenzione sotto ogni punto di vista. In proiezione olimpica, le squadre di tutte le specialità hanno lavorato al meglio, profondendo grande impegno, alcuni atleti sono già nella condizione ottimale altri ci stanno arrivando”. Il presidente della Fisi, Flavio Roda, a margine dell'ultimo appuntamento agonistico del 2021, a Bormio, traccia un bilancio ed esprime alcune considerazioni sulle imminenti Olimpiadi di Pechino 2022 e su quelle di Milano e Cortina 2026.

“Lo sci alpino è una delle discipline con maggiori chance di medaglia -aggiunge il numero uno dello sci azzurro-. Abbiamo possibilità di conquistare medaglie pesanti. La vittoria di Paris martedì, nella discesa di Bormio è un grandissimo segnale, quando le piste diventano toste e impegnative ha dimostrato di essere in condizione di centrare grandi risultati. Chi non è ancora al top della condizione è il settore del biathlon, ma sono fiducioso che quando riusciranno a rimettere a posto la mira le cose si sistemeranno. In vista delle Olimpiadi di Pechino dovremo essere bravi a gestire e tutelare la salute degli atleti anche dal punto di vista sanitario”.

“Il limite per presentare le liste è il 24 gennaio -ricorda Roda-. I tecnici sceglieranno gli elementi da portare in base alla condizione e ai risultati ottenuti in stagione. Ai tecnici spetterà l'ultima parola, non ci sono dei criteri precisi, come in passato. Andranno i più meritevoli oltre ad alcuni giovani che dovranno incamerare esperienza”.