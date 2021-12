Intesa Sp: finanziamento da 10 mln per progetti sostenibilità gruppo Molteni

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo sostiene con 10 milioni di euro i nuovi progetti di sostenibilità ambientale del Gruppo Molteni, azienda di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, attiva nel settore del mobile per arredamento. Il finanziamento, che si avvale della Garanzia Green di Sace e rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle pmi e alle Mid Cap, corrisponde alla realizzazione della missione' Rivoluzione verde e transizione ecologica' del Pnrr. L'operazione è destinata a progetti di efficientamento energetico dell'azienda e per la transizione digitale con l'adeguamento del sistema di produzione con tecnologia 4.0, consentendo al Gruppo Molteni di perseguire obiettivi Esg legati alla riduzione del proprio impatto ambientale e di mitigazione e prevenzione del cambiamento climatico.

“Questo finanziamento si colloca all'interno dell'attuazione del nostro piano industriale 2021-2026, che vede nella sostenibilità e nella transizione 4.0 i suoi driver strategici di crescita", spiega Carlo Molteni, presidente del gruppo Molteni.

"L'efficientamento della produzione interna, da sempre uno dei nostri fattori chiave di successo e che ci consente di tenere altissimi livelli di qualità, sarà il focus dei prossimi anni. In particolare, siamo orgogliosi di essere il primo Gruppo del settore furniture ad aver aderito al programma messo a disposizione di Intesa Sanpaolo, nostro storico partner che ci ha affiancato nei nostri principali momenti di crescita”, aggiunge.