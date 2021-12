Covid: Fontana, 'grazie a forze ordine per gestione emergenza'

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale, Riccardo De Corato, hanno inviato una lettera di auguri e ringraziamenti per le attività svolte in particolare nella gestione dell'emergenza da Covid-19, a prefetture, questure e comandi di polizia locale della Lombardia. "Con la conclusione di quest'anno - hanno scritto presidente e assessore - caratterizzato come il precedente, purtroppo, dal coronavirus, abbiamo voluto ringraziare coloro i quali hanno dato un importante contributo nella gestione dell'emergenza. Dunque, ancora grazie alle forze dell'ordine e agli 8.200 operatori di polizia locale in servizio in Lombardia per l'impegno nel 2021. Uomini e donne che hanno ricoperto anche un importante ruolo sociale, divenendo punti di riferimento per la cittadinanza".

Fontana e De Corato, nell'augurare buon lavoro per l'anno prossimo, hanno ricordato che il lavoro di Forze dell'ordine e Polizia locali è stato prezioso."Durante la fase più acuta della pandemia - hanno concluso - Regione Lombardia si è adoperata a reperire e consegnare ai vigili dispositivi di protezione individuale. Abbiamo inoltre ha stanziato risorse per coprire gli straordinari degli agenti di polizia locale".