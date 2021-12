Calcio: Roma, Maitland-Niles dice sì e ora si tratta con l'Arsenal

29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - Ainsley Maitland-Niles si avvicina sempre più alla Roma. L'esterno destro inglese, classe 1997, ha infatti accettato, secondo quanto riporta Sky Sport, la proposta contrattuale della società giallorossa: l'intesa ormai raggiunta tra le parti rappresenta un importante step nella trattativa, che adesso proseguirà tra Roma e Arsenal con l'obiettivo di riuscire ad arrivare presto alla fumata bianca.

L'accordo con i 'Gunners' ancora non c'è. La società giallorossa infatti ha presentato un'offerta di circa 750mila euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Cifre che l'Arsenal ritiene ancora basse, anche se le parti stanno lavorando per trovare un'intesa.